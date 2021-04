Fluminense não desiste de Jean Pyerre e deve oferecer jogadores em última cartada; Grêmio faz “jogo duro”

A diretoria do Fluminense trabalha fortemente nos bastidores do mercado da bola visando qualificar o elenco do técnico Roger Machado. De olho, principalmente, na disputa da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Tricolor das Laranjeiras tem no radar uma série de nomes e busca avançar nas tratativas com outros clubes.









O nome mais próximo de ser confirmado é o zagueiro David Braz. O Flu já chegou a um acordo com o defensor, que deve negociar em breve os valores de sua rescisão com o Grêmio. Além dele, o Tricolor sonha com a contratação de um outro jogador que está sem espaço no elenco treinador por Renato Portaluppi.

Conforme a reportagem do portal “NETFlu”, o clube carioca ainda não desistiu de fechar com Jean Pyerre. O jovem meio-campista, de 22 anos, que se recupera de um problema físico, já passou por altos e baixos no Grêmio e ainda não entrou em campo na temporada 2021. A diretoria tricolor já estaria estudando uma última “cartada” para fechar o negócio.

Jean Pyerre: alvo do Flu (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)



O Fluminense, segundo a publicação, a,ém de oferecer uma compensação financeira, deve tentar incluir jogadores no negócio. O desejo é ter o meia do Grêmio por empréstimo, com opção de compra dos direitos econômicos ao término do vínculo. A diretoria gaúcha, no entanto, nega a possilidade de negociar o meia e faz “jogo duro”.

Eu tentaria uma negociação assim:

– Miguel em definitivo e com o Flu mantendo 40% ( daria 50% pro Grêmio);

– Compra de 40/50% do Jean Pyerre por 1M de euros; https://t.co/qIrSiCKohT — Flu Scout (@Scout_FFC)

April 8, 2021





“A gente ouviu essa conversa, e o Grêmio não trata desse assunto (negócio com Fluminense), deste atleta (Jean Pyerre), o Grêmio entende que é um dos melhores do elenco“, afirmou o vice-presidente Cláudio Oderich. “Não houve essa negociação e o Grêmio não vai negociar esse atleta (Jean Pyerre)“, completou, em entrevista à Rádio Bandeirantes RS.