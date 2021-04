Fluminense não desiste e oferecerá jogadores ao Grêmio para fechar com Jean Pyerre, diz site

A situação do meio-campista Jean Pyerre segue uma incógnita no Grêmio. Em recuperação de mais um problema muscular, o camisa 10, que ainda não entrou em campo na temporada 2021, segue envolvido em especulações para deixar o clube. Oficialmente, o discurso da diretoria preza pela qualidade do jovem, de 22 anos, que busca a volta por cima na carreira.









Nas últimas semanas, uma possível troca envolvendo Jean Pyerre e Claudinho, do Red Bull Bragantino, foi ventilada nos bastidores, mas a situação não avançou. O principal interessado no meio-campista é o Fluminense, treinado por Roger Machado, e que busca reforços para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

De acordo com a reportagem do site “NETFlu”, o clube carioca prepara uma última cartada para tentar fechar o negócio. O Fluminense, que deseja um empréstimo de Jean Pyerre com a opção de compra após o vínculo, além de uma compensação financeira, oferecerá jogadores nas tratativas com o Grêmio.

Jean Pyerre: ainda não atuou na temporada 2021 (Foto: Fernando Alves/AGIF)



Em Porto Alegre, a diretoria faz “jogo duro” e não sinaliza com o desejo de liberar o jogador. “A gente ouviu essa conversa, e o Grêmio não trata desse assunto (negócio com Fluminense), deste atleta (Jean Pyerre), o Grêmio entende que é um dos melhores do elenco“, afirmou o vice-presidente Cláudio Oderich.

“Não houve essa negociação e o Grêmio não vai negociar esse atleta (Jean Pyerre)“, completou o dirigente ligado ao presidente Romildo Bolzan Júnior, em entrevista à Rádio Bandeirantes RS. A expectativa do Tricolor é que o meio-campista tenha condições de voltar a atuar antes do término do mês de abril.