Fluminense negocia Metinho com o grupo do Manchester City

O Fluminense estreitou mesmo relações com os donos do grupo City. Após anunciar a contratação do atacante Kayky, o grupo que administra o Manchester City também acertou com outra joia do Fluminense. Trata-se do volante congolês naturalizado brasileiro Metinho. O jogador de 17 anos ainda não foi anunciado oficialmente.

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em futebol inglês, Metinho vai assinar um contrato de cinco anos com o Grupo City. Mas em um primeiro momento não será aproveitado pelo Manchester City.

A negociação de Metinho renderá aos cofres do Fluminense o mínimo de 5 milhões de euros (mais de R$ 30 milhões). Entretanto o valor pode subir por conta de variáveis envolvendo desempenho e futuras negociações.

A ideia do Manchester City é negociar o empréstimo de Metinho para o Troyes da França. Os acordos neste sentido estão bem encaminhados. Mas o jogador só deve deixar o Fluminense em janeiro, assim como Kayky.