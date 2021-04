Fluminense pode oferecer Caio Paulista e mais 5 para contratar Jean Pyerre; Renato precisa aprovar “lista” no Grêmio

Buscando alternativas interessantes no mercado em busca de elevar o nível do elenco comandado por Roger Machado, o Fluminense ainda não desistiu da contratação de Jean Pyerre, do Grêmio. A diretoria, inclusive, prepara uma última cartada para conseguir ter o meia por empréstimo com opção de compra.









Conforme informado inicialmente pelo portal “NETFLU”, a ideia é oferecer uma compensação financeira, além de envolver atletas na negociação com os gaúchos. Recentemente, essa tentativa foi feita para avançar pelo atacante Matheus Babi e pelo zagueiro David Duarte, a Botafogo e Goiás, respectivamente.

No entanto, por conta do peso do jovem gremista, os nomes podem mudar. Porém, existe a possibilidade de alguns jogadores dessa lista apresentada anteriormente aos outros clubes chegue também na mesa de Renato Portaluppi para uma análise.

Jean Pyerre é desejado pelo Flu – Foto: Fernando Alves/AGIF.



Ao todo, 6 atletas estariam incluídos: o zagueiro Frazan, os atacantes Caio Paulista e Fernando Pacheco, o lateral-direito Igor Julião, além dos volantes Caio Vinícius e Yuri. No caso da oferta feita ao Botafogo, o técnico Marcelo Machusca teria aceitado apenas 4.

Importante salientar que nenhuma opção é confirmada como inclusa na negociação por Jean Pyerre, mas é certo que alguns dessa lista podem ser envolvidos, principalmente pelo fato de que passaram por uma avaliação interna de Roger Machado, ou seja, são considerados “negociáveis”.