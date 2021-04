Fluminense se irrita com Botafogo e desiste de Matheus Babi

O Fluminense estava na disputa para contar com o atacante Matheus Babi, do Botafogo. No entanto, os tricolores não devem contar com o jogador.

Segundo a imprensa carioca, o Fluminense se irritou com o Botafogo. Os tricolores teriam chegado a um acordo com Matheus Babi e o Serra Macaense-RJ, clube que detém os seus direitos econômicos, mas viu os alvinegros mudarem o rumo da negociação.

O clube das Laranjeiras teria oferecido alguns jogadores por empréstimo para o Botafogo liberar Matheus Babi de imediato. Só que os alvinegros rechaçaram os nomes e passaram a exigir o pagamento de uma compensação.

Aliado a isso, o Athletico aumentou a proposta por Babi e incluiu um pagamento ao Botafogo, que aceitou o negócio. A tendência é o atacante ser anunciado nos próximos dias pelo clube paranaense.

Assim, o Fluminense volta a estaca zero na procura por um atacante para compor o elenco visando a disputa da Libertadores.