Fluminense tenta últimas cartadas visando a Libertadores

O Fluminense iniciou a temporada sob o comando de Roger Machado. Os tricolores trouxeram reforços pontuais para melhorar o elenco visando a Libertadores. Agora, a diretoria corre contra o tempo para buscar novos nomes e inscrevê-los na fase de grupos da competição continental. Com isso, diversos rumores vem norteando o noticiário do Tricolor.

Quem está próximo do acerto é o atacante Bobadilla, do Guaraní-PAR. O jogador deve assinar contrato até o fim da temporada. No entanto, outros jogadores podem aparecer nas Laranjeiras. O zagueiro Manoel, o meia Cazares e o atacante Abel Hernández são os favoritos a vestirem a camisa tricolor.



Manoel pediu para deixar o Cruzeiro e foi atendido pelo técnico Felipe Conceição. O zagueiro chegaria para ser mais uma opção para Roger Machado e acabaria com as negociações frustradas com David Duarte e David Braz.

Cazares surgiu nos últimos dias ao ser oferecido ao clube. A diretoria se interessou e abriu conversas. No entanto, o salário do equatoriano é considerado alto para os padrões do Fluminense. Já Abel Hernández está no Internacional, mas não vem tendo muita chance com o técnico Miguel Ángel Ramírez. Por isso, a chegada do uruguaio poderia ser facilitada.

O Fluminense tem até esta sexta-feira para inscrever os jogadores para a fase de grupos da Libertadores. Após o prazo, as trocas só poderão acontecer caso a equipe avance para as oitavas de final. Os tricolores estreiam na competição na quinta-feira, dia 22 de abril, contra o River Plate, no Maracanã.