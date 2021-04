Fluminense x Botafogo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Vivendo momentos distintos, Fluminense e Botafogo se encontram neste sábado, às 16h, no Maracanã, para o primeiro Clássico Vovô da temporada. O Tricolor tenta manter a ótima sequência contra o rival, além de carimbar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, enquanto o Alvinegro quer se reerguer após a eliminação na Copa do Brasil.

Na expectativa pela estreia na Libertadores na próxima quinta-feira e vivendo a empolgação pelo pacotão de reforços apresentado, o Fluminense vem de três partidas sem perder. Com Volta Redonda e Flamengo já classificados, o time de Roger Machado pode garantir a vaga se vencer a partida deste sábado.

Atual sexto colocado, o Botafogo precisa vencer e, mesmo assim, não entraria no G4 nesta rodada, mas chegaria a última dependendo de poucas combinações para avançar. O Alvinegro, porém, vem em momento complicado. São quatro empates seguidos e a eliminação para o ABC na Copa do Brasil após uma disputa de pênaltis.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X BOTAFOGO

Data/Hora: 17/04/2021, às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Michael Correia e Diogo Carvalho Silva

Onde ver: pay-per-view e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Yago Felipe (Luiz Henrique); Nenê, Kayky e Fred.

Desfalques: Matheus Ferraz e Fernando Pacheco (lesionados)

Pendurados: Wellington e Gabriel Teixeira

Suspensos: Ninguém

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan; Paulo Victor, Luiz Otávio, Ricardinho, Kayque; Felipe Ferreira, Marco Antônio; Matheus Nascimento

Desfalques: Guilherme Santos, Navarro e Frizzo (lesionados)

Pendurados: Ninguém

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 90% das pessoas apostam na vitória do Fluminense, enquanto 10% acham que será empate.