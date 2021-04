[Fluminense x Macaé]: data, hora e canal para assistir AO VIVO na TV | como e onde ver esse jogo do Campeonato Carioca | Futebol AO VIVO

Macaé x Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (06), a partir das 21h35 (horário de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Em território nacional, a Flu TV e e a Ferj (pay-per-view) transmitem AO VIVO à partida.

Para os torcedores que moram nos Estados Unidos, o Fanatiz exibirá todas as emoções do confronto em tempo real.

O Tricolor das Laranjeiras ocupa o sexto lugar no Estadual, com 10 pontos acumulados em sete jogos. O Flu, que chega de um empate por 1 a 1 contra o Vasco, busca se recuperar na tabela da competição.

Comemoração de gol do Fluminense. Foto: AGIF



A equipe mandante, por outro lado, vive um momento complicado no campeonato, com apenas um ponto somado até o momento. O Macaé é o último colocado no torneio, a quatro de distância do vice-lanterna Bangu.

Jogadores do Macaé comemoram gol. Foto: AGIF



