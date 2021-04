Fluminense x Madureira: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois da boa estreia na Libertadores, o Fluminense volta a entrar em campo pelo Campeonato Carioca para encerrar a Taça Guanabara. Neste domingo, em horário inédito, às 11h05, o Tricolor recebe o Madureira no Maracanã já classificado para as semifinais, mas precisando garantir qual será sua posição final para saber o adversário no Estadual.

> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista

O Flu vive momento de confiança depois do empate por 1 a 1 com o River Plate (ARG), na última quinta-feira. Por ter uma maratona da competição continental pela frente, viajar já nesta segunda e estar classificado, o técnico Roger Machado deve optar por mandar um time misto ao jogo deste domingo. Uma das novidades pode ser o atacante Raúl Bobadilla, que ainda não estreou.

Pelo lado do Madureira, o clube apenas cumpre tabela, pois já está garantido na Taça Rio e não pode mais ir para a semifinal do Estadual. A única baixa é o zagueiro Breno Calixto, que recebeu uma proposta e não joga mais pela equipe. Ele era titular e se despediu dos companheiros na terça-feira.

Veja a tabela do Carioca

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MADUREIRA

Data/Hora: 25/04/2021, às 11h05

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Onde ver: Record, Facebook, TikTok, pay-per-view e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Wellington, Hudson e Cazares (Ganso); Abel Hernández, Raúl Bobadilla e Lucca (Gabriel Teixeira ou John Kennedy).

Desfalques: David Braz (recém-recuperado de Covid-19)

Pendurados: Egídio, Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Wellington

Suspensos: Ninguém

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Felipe Lacerda, Rhuan, Mauricio, Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e Caíque Valdívia (Nivaldo); Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo.

Desfalques: Felipe Dias (lesão no joelho direito desde antes da temporada iniciar)

Pendurados: Sillas Gomes, Rhuan Rodrigues e Feitosa

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 90% apostam na vitória do Fluminense e 10% no empate.