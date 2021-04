Fluminense x Nova Iguaçu: data, hora e canal da partida do Campeonato Carioca | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo (11), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília). Com pretensões diferentes no campeonato, as equipes duelam na rodada que marca a volta das partidas para o Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão do pay-per-view do Cariocão.

Jogadores do Fluminense comemoram gol (Foto: Getty Images)



Em quarto lugar, com 13 pontos, o Tricolor busca se manter entre os quatro primeiros para encaminhar a vaga nas semifinais. Enquanto o Volta Redonda já está classificado, o Flamengo deve confirmar seu lugar no meio de semana, diante do Vasco. Já o time visitante é o antepenúltimo colocado, com nove pontos.

O técnico Roger Machado tem como desfalques Luan Freitas e Matheus Ferraz, lesionados. A provável escalação tricolor tem Wellington, Martinelli e Nenê no meio-campo, atrás do trio de ataque formado por Kayky, Luiz Henrique e Fred.

Jogadores do Nova Iguaçu comemoram gol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Do lado do Nova Iguaçu, Carlos Vitor tem todos os jogadores à disposição. A tendência é que ele repita a escalação que perdeu para o Volta Redonda na última rodada, apostando no trio de frente Yan, Lua Lúcio e Raphael Carioca.

Fluminense x Nova Iguaçu: como e onde assistir AO VIVO na TV

