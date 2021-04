Fluminense x Nova Iguaçu: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Carioca | Futebol AO VIVO

Em partida válida pela nona rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca, Fluminense e Nova Iguaçu medem forças neste domingo (11), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília). Com objetivos distintos na competição, os times ficam frente a frente na rodada que em que os jogos voltam a ser realizados na capital do estado. A partida será mostrada ao vivo pelo pay-per-view do Cariocão.

Na quarta posição, com 13 pontos, o Tricolor tenta permanecer no G4, visando deixar mais próxima a vaga nas semifinais. O Volta Redonda já está classificado, enquanto o Flamengo deve assegurar seu lugar no meio de semana, diante do Vasco. O time visitante, por sua vez, está em décimo lugar, com nove pontos.

O treinador Roger Machado não conta com Luan Freitas e Matheus Ferraz, machucados. O meio-campo deve ser formado por Wellington, Martinelli e Nenê no meio-campo, com Kayky, Luiz Henrique e Fred mais à frente.

Já o técnico Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, conta com todos os jogadores do elenco. É provável que ele escale outra vez a formação que perdeu para o Volta Redonda na última rodada, tendo como principal esperança o trio de ataque Yan, Lua Lúcio e Raphael Carioca.

Fluminense x Nova Iguaçu: como e onde assistir AO VIVO na TV

