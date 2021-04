Fluminense x River Plate: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ON LINE essa partida da Libertadores no Maracanã | Futebol AO VIVO

Nesta quinta-feira (22), Fluminense x River Plate duelam na estreia da Copa Libertadores às 19h (de Brasília), no Maracanã; Todos os detalhes da partida você acompanha no Bolavip Brasil.

Depois de oito anos, o Flu volta à Copa Libertadores e logo de cara enfrenta um adversário cascudo e com experiência na competição continental. Por curiosidade, este será o primeiro duelo entre as equipes no torneio.

Fluminense x River Plate: acompanhe em tempo a estreia do Flu na Libertadores:

