[Fluminense x River Plate]: data, horário e canal para assistir AO VIVO na TV | Como e onde acompanhar esse jogo da Libertadores 2021 | Futebol AO VIVO

Fluminense x River Plate se enfrentam na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no estádio do Maracanã, pelo grupo D da fase de grupos da Libertadores. No Brasil, o jogo tem transmissão AO VIVO pelo Fox Sports e pelo Facebook Watch.

Em um bom momento, o Tricolor das Laranjeiras chega confiante para a estreia na competição continental. Isso porque o clube carioca já acumula três vitórias consecutivas, todas pelo Campeonato Carioca.

Comemoração de gol do Fluminense. Foto: Getty Images



O time argentino, por sua vez, também vem de uma sequência positiva. A equipe visitante soma três triunfos seguidos, contra Atlético Tucumán, pela Copa Argentina, Colón e Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino.

Jogadores do River Plate se abraçam após gol. Foto: Getty Images



Fluminense x River Plate: como e onde assistir AO VIVO à partida da Libertadores

