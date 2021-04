Fluminense x River Plate: onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo válido pela Copa Libertadores 2021 | Futebol AO VIVO

Fluminense x River Plate duelarão na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro, em confronto válido pela fase de grupos da Libertadores. Em território nacional, o canal Fox Sports e o Facebook da Conmebol transmitem AO VIVO esse grande jogo.

As equipes se enfrentam pela primeira vez na competição continental. Ambos os clubes vivem um bom momento e chegam de três vitórias seguidas. O time argentino, por exemplo, goleou o Central Córdoba por 5 a 0 antes da partida contra os cariocas.

Jogadores do Fluminense comemoram gol. Foto: Getty Images



O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, levou a melhor no clássico contra o Botafogo na tarde do último sábado (17), por 1 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Carioca, e eliminou o rival do torneio.

Comemoração de gol do River Plate. Foto: Getty Images



PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Wellington, Martinelli e Nenê; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RIVER PLATE: Armani; Montiel, Díaz, Martínez e Angileri; Enzo Pérez, De La Cruz e Palavecino; Borré, Álvarez e Beltrán (Carrascal).

Fluminense x River Plate entrarão em campo quinta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores 2021. O jogo terá transmissão AO VIVO pelo Fox Sports, na TV por assinatura, e pelo Facebook Watch.