Fluminense x River Plate: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Vai começar a Libertadores para Fluminense e River Plate (ARG). Nesta quinta-feira, brasileiros e argentinos se enfrentam no Maracanã, às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos. Enquanto o Tricolor fará sua sétima participação na história do torneio, os Millonarios foram semifinalistas nos últimos quatro anos e estão na competição pela 37ª vez.

> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista

O Flu deve manter o time que já vinha atuando no Campeonato Carioca e foi a base do Brasileirão na última temporada. Dos reforços contratados, Manoel, Cazares e Abel Hernández já estão disponíveis. Raúl Bobadilla não teve a documentação processada a tempo e David Braz ainda cumpre isolamento por Covid-19 e, portanto, estão fora. Em 10 jogos na temporada, o Tricolor teve seis vitórias, um empate e três derrotas, e vem de três triunfos consecutivos.

Pelo lado do River Plate, a equipe não perde uma partida desde o dia 8 de março. Desde então foram três empates e quatro vitórias. No último jogo antes da estreia na Liberta, goleada por 5 a 0 contra o Central Cordoba. Dúvidas na véspera do confronto, De La Cruz e Palavecino são as boas notícias na lista de relacionados do técnico Marcelo Gallardo.

Veja a tabela completa da Libertadores

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RIVER PLATE

Data/Hora: 22/04/2021, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

Onde ver: Fox Sports, Facebook e tempo real do LANCE!.

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egidio; Wellington, Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Fred e Kayky.

Desfalques: Matheus Ferraz (lesionado), Raúl Bobadilla (não inscrito a tempo) e David Braz (Covid-19)

RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani, Montiel, Paulo Díaz, Maidana (Héctor Martínez) e Fabrizio Angileri; Palavecino, Enzo Pérez e De La Cruz; Lucas Beltrán, Borré e Julián Álvarez.

Desfalques: Matías Suárez e Pinola (lesão)

Suspensos: Robert Rojas e Jorge Arrascal (expulsos na semifinal de 2020)

Palpites: Na redação do LANCE!, 50% acreditam na vitória do Fluminense, enquanto 25% apostam no empate e os outros 25% no River Plate.

