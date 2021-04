Fluminense x River Plate: veja as cotas para a estreia das equipes na Libertadores

Fluminense x River Plate. Brasileiros e argentinos fazem o duelo de estreia na Copa Libertadores 2021 nesta quinta-feira (22), às 19h (horário de Brasília). O confronto válido pela primeira rodada da fase de Grupos será disputado no Estádio do Maracanã. Confira as cotas para esse jogão nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

Após oito anos, o Fluminense está de volta à Copa Libertadores da América para sua sétima participação na competição. Já os Millonarios marcam presença pela 37ª vez, além de terem sido semifinalistas nos últimos quatro anos.









O Tricolor das Laranjeiras vem de vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Nesta temporada foram dez partidas disputadas, sendo seis vitórias, um empate e três derrotas. Ambos times integram o Grupo D, junto com Barranquilla e Santa Fé, da Colômbia. O River Plate, por outro lado, venceu por goleada o Central Córdoba pelo placar de 5 a 0, pela Copa da Liga Argentina.

Luis Artime, Darío Cónca y Manuel Lanzini son los tres futbolistas que jugaron para ambos equipos. Juan Cazares será el próximo en hacerlo. https://t.co/z0La6F8Tde — La Página Millonaria (@RiverLPM)

April 22, 2021





Prováveis escalações

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago e Nenê; Kayky e Fred.

River Plate: Armani; Montiel, Maidana (Martínez), Paulo Díaz e Angileri; Enzo Pérez, De La Cruz; Álvarez, Palavecino; Beltrán e Borré.

Fluminense x River Plate: quanto pagam as casas de apostas



No retrospecto, as equipes se enfrentaram quatro vezes, sendo uma vitória para cada lado e dois empates. Na Betfair, as cotas para esse jogo são de @3.9 para o Fluminense, @2.0 para o River Plate, e @3.4 em caso de empate.