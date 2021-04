“Foi oferecido”; Fla não se empolga com atacante e deixa caminho aberto para o Vasco fechar contratação

O Flamengo joga nesta noite (05), diante do Madureira. A principal novidade é a volta de Rodrigo Caio, que se recuperou de lesão e está disponível. A tendência é que Rogério Ceni escale força máxima já visando o confronto contra o Palmeiras, pela final da Supercopa do Brasil, no próximo final semana.









Mesmo que não venha fazendo várias contratações como em outras épocas, a diretoria do Flamengo está atenta ao mercado. Vários jogadores têm sido oferecidos ao clube recentemente, mas o Mengo vem mantendo o pé no freio para só realizar contratação necessária por considerar o elenco ainda muito acima da média.

O jornalista Wesley Ramon informou que o atacante Alef Manga foi oferecido algumas vezes ao Rubro-Negro, mas não existe nenhum tipo de negociação entre as partes: “O jogador foi oferecido algumas vezes, mas não estamos contratando ninguém”, disse uma pessoa ligada ao clube.

O artilheiro vive um ótimo momento no Volta Redonda e tem sido cogitado em vários clubes. No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo estão interessados no goleador. Em entrevista ao jornal “O Dia”, o agente do atleta disse que tem vários times querendo o jogador de 26 anos.

“Há um volume muito grande de clubes interessados no jogador. Eu conversei com todos eles, sem exceção. Não descartei nenhum deles até agora. Posso te adiantar que tem uns três clubes de Série B e uns cinco de Série A. Não falei ainda de valores, visto que o Flávio Horta, presidente do Volta Redonda, é meu amigo pessoal e está com covid. E por isso, tenho falado apenas sobre a recuperação dele para depois tratar de negócios mais à frente”, revelou Feliciano.