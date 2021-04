“Foi pelo coração”, diz Rômulo em apresentação no Vasco

O Vasco apresentou nesta terça-feira o volante Rômulo. Velho conhecido dos torcedores, o jogador de 30 anos é cria da base do clube e participou da última grande conquista Cruzmaltina, a Copa do Brasil de 2011.

Rômulo chega para trazer experiência a um grupo formado por muitos jovens que, como ele, estão fazendo a transição para os profissionais. O momento do clube, que busca se reestruturar após a terceira queda para a segunda divisão, foi um apelo ao lado sentimental do atleta.

“Tratamos por 10 dias. A direção manteve em sigilo, não vazou e isso foi importante. No dia que afirmei ao Pássaro que aceitaria, nada mais me faria mudar a decisão. Graças a Deus joguei em alguns clubes e hoje posso escolher. Então, foi pelo coração”, admitiu Rômulo.

“O ponto principal é ser feliz. Quando o meu empresário me falou do interesse do Vasco, não pensei duas vezes em aceitar. Foi o lugar que mais fui feliz na minha vida. Isso é essencial”, completou.

Rômulo recebeu a camisa oito que foi de outro ídolo vascaíno, Juninho Pernambucano, que foi seu ex-companheiro.

Apesar das dificuldades financeiras, o projeto da nova diretoria vascaína agradou Rômulo. Para ele, portanto, a mescla de jovens talentos com os mais experientes tem tudo para dar certo no Cruzmaltino.

“O projeto do Vasco é muito interessante. Como em 2011, tem mescla da base com alguns mais experientes. Isso é fundamental para a renovação. Estamos no caminho certo para colocar o Vasco no lugar que é dele, a primeira divisão. Vamos lutar também pelo título da Copa do Brasil”, projetou.

Sem atuar desde que retornou do futebol chinês, Rômulo teve um mês de férias e desde então vem treinando por conta própria. Ele, portanto, não deve estrear imediatamente e passará por um período de recondicionamento físico. Mas como o Vasco está fora das finais do Carioca, Rômulo deve estar pronto para a estreia do time na Série B no final de maio.