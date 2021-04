‘Foi pênalti claro para nós, não sei por que não usam VAR na Espanha’

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, ficou revoltado com a arbitragem após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, neste sábado, por LaLiga.

Na opinião do holandês, o árbitro Jesús Gil Manzano não deu um “pênalti claro” para o Barça nos momentos finais de El Clásico, depois que o lateral Mendy encostou a mão no atacante Braithwaite na grande área e o centroavante desabou no gramado.

Koeman ficou especialmente irritado pelo fato de Manzano não ter revisado o lance no VAR, já que os árbitros de vídeo concordaram com sua decisão de campo.

“Foi pênalti claríssimo para nós. Não sei por que não usam o VAR na Espanha”, ironizou.

“Mais uma vez, temos que nos calar e só aceitar o que acontece conosco. É isso que penso”, completou.

Questionado se a arbitragem, portanto, influenciou no resultado da partida, Koeman assentiu.

“Se não, era 2 a 2 o placar final. Isso está claro”, salientou.

Os entrevistadores tentaram falar de outros temas, mas invariavelmente tudo terminava em reclamação contra o árbitro.

“Para mim, foi pênalti claríssimo. Todo o mundo viu. Não entendo que um bandeirinha que está a 10 metros não fale nada. Da maneira que Braithwaite caiu, é claro que tem que ser falta. Pode ser que o árbitro não veja a jogada, mas há o VAR para situações como essas”, disparou.

“Não estou o único que está assim (irritado). Os jogadores também estão tristes pela decisão da arbitragem. Há vários jogadores que estão há muitos anos no Barça e sentem que essas coisas seguem acontecendo”, seguiu.

“Melhor eu não falar mais nada. A equipe está bem mentalmente. Mas merecemos melhores decisões em situações de pênaltis”, pediu.

Com o resultado deste sábado, o Real Madrid vai a 66 pontos e assume momentaneamente a liderança de LaLiga, com 66 pontos, à frente do rival Atlético de Madrid nos critérios de desempate.

O Atleti, porém, jogará ainda neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Betis, e pode voltar à ponta se vencer ou empatar – o FOX Sports e o FOX Play mostram com exclusividade.

Ronald Koeman reclama durante jogo entre Barcelona e Real Madrid EFE

Já os culés permanecem com 65 pontos, em 3º lugar, mas não podem ser ultrapassados pelo Sevilla, que está em 4º.