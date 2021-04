“Foi uma mistura de torcedor e jogador”: Rafinha abre o coração sobre comemoração explosiva no gol que classificou o Coxa na Copa do Brasil

Na última quarta-feira(7), o Coritiba venceu o Operário por 3 a 2 e garantiu a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil. A partida ficou marcada pela garra da equipe que chegou ao gol da classificação nos acréscimos do duelo, quando o piá do Couto, Luizinho balançou as redes desempatando o jogo.









O jogo também teve um momento eternizado por Rafinha. O camisa 7 foi substituído no decorrer da partida, mas foi direto para as arquibancadas da Arena Joinville. No momento do gol de Luizinho, o ídolo coxa-branca explodiu em comemoração com o estafe do clube. O vídeo viralizou na web, como um memorável registro para história do clube e do próprio meia, que precisou ser sacado do jogo por conta de dores no tornozelo.

Nesta quinta-feira(8), Rafinha deu um depoimento sobre o momento, publicado no perfil COXANautas. O jogador se abriu sobre seu verdadeiro sentimento, em relação ao Verdão. O meia declarou que foi um ato “de torcedor-jogador”:

“O gol foi importantíssimo, garantiu a classificação do Coxa. Ali foi uma mistura de torcedor e jogador, com um gol no último minuto, feito por um Piá do Couto, o que nos deixa mais feliz. Foi espontâneo, de coração, um sentimento bom de torcedor. Jogar pelo Coxa, depois que meus filhos nasceram e viraram torcedores Coxa-Branca, é um sentimento bacana. É uma pena que está quase terminando, estou no final de carreira e a gente não sabe o que vai acontecer. Fico feliz em fazer parte deste clube gigantesco, que a gente possa ter um final feliz”, declarou Rafinha.