Fora da Globo, pré-Libertadores perde quase 80% do público no SBT · .

Mesmo com um time paulista na disputa, a fase preliminar da Libertadores flopou no ibope na terça (6) no SBT. A vitória por 3 a 1 do Santos sobre o San Lorenzo (ARG) teve 5,9 pontos na Grande São Paulo e perdeu quase 80% do público, em comparação com a disputa do ano passado exibida na Globo.

A primeira partida envolvendo um clube paulista transmitida em 2020 pela líder de audiência foi Guaraní (PAR) x Corinthians, que alcançou 27,0 pontos com 42% de share (número de televisores ligados) em 5 de fevereiro. Além de perder 79% do público absoluto, o campeonato foi sintonizado ontem por apenas 8,6% de todas as TVs sintonizadas no período.

Quem também sofreu com o desempenho fraco da partida foi o Programa do Ratinho. Empurrada para a madrugada, a atração marcou 3,2 pontos no ibope, bem abaixo dos 5,0 que costuma alcançar quando é exibido logo depois da reprise de Chiquititas (2013).

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 6 de abril, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,9 Bom Dia São Paulo 7,1 Bom Dia Brasil 8,5 Mais Você 7,3 Encontro com Fátima Bernardes 8,6 SP1 13,1 Globo Esporte 12,9 Jornal Hoje 12,6 Plantão BBB 11,2 Sessão da Tarde: Um Bom Partido 11,3 Ti Ti Ti 15,4 Malhação 16,7 A Vida da Gente 19,1 SP2 23,0 Salve-se Quem Puder 26,4 Jornal Nacional 29,3 Amor de Mãe 35,2 Big Brother Brasil 21 32,6 Todas as Mulheres do Mundo 12,6 Profissão Repórter 8,5 Jornal da Globo 6,9 Conversa com Bial 5,2 Boletim Rede BBB 4,8 Corujão: Escola de Espiões 4,4 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 1,7 Balanço Geral Manhã (rede) 1,1 Balanço Geral Manhã (local) 3,3 Fala Brasil 4,3 Hoje em Dia 5,2 JR 24h (manhã) 5,6 Balanço Geral 8,9 Belaventura 5,0 JR 24h (tarde 1) 7,3 Cidade Alerta 8,4 JR 24h (tarde 2) 8,1 Jornal da Record 9,3 Gênesis 10,9 Topíssima 6,1 Cine Record Especial: Residente Evil 6 – O Capítulo Final 3,4 JR 24h (madrugada) 2,4 Fala que Eu Te Escuto 1,2 Religioso 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,1 Primeiro Impacto 3,0 Vem Pra Cá 2,9 Bom Dia & Cia 5,0 Cupom Premiado Baú 4,2 Fofocalizando 5,4 Casos de Família 4,5 Triunfo do Amor 7,1 Amores Verdadeiros 7,7 SBT Brasil 6,5 Roda a Roda 7,6 Cupom Premiado Baú 7,9 Libertadores: San Lorenzo x Santos 5,9 Programa do Ratinho 3,2 The Noite 2,9 Operação Mesquita 2,3 Conexão Repórter 2,3 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Primeiro Impacto 2,3

Fonte: Emissoras