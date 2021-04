Fora das novelas, Nivea Stelmann deseja carreira internacional para a filha · .

Rosto frequente em várias novelas da Globo entre os anos 1990 e 2000, Nivea Stelmann deixou os holofotes da TV aberta brasileira há quatro anos para morar com a família em Orlando, nos Estados Unidos. O fato de morar mais próxima a Hollywood, sonho de consumo de muitos atores, não faz o seu olho brilhar, mas permite que ela elabore planos para a sua filha.

Aos sete anos, Bruna Stelmann já começou a dar pequenos passos para seguir a carreira artística. Ela faz cursos de teatro na cidade e até protagonizou um comercial sobre um supermercado brasileiro em Orlando ao lado da mãe.

Em entrevista ao ., Nivea confessou que faria de tudo para que Bruna tenha as melhores chances caso queira seguir o sonho de ser atriz, mas negou que tenha a mesma ambição de carreira internacional.

“Não sonho, não quero [para mim], mas desejo para a minha filha. Eu sei que ela gosta, já até diz que é atriz. Ela está com sete anos e meio e acabou de gravar um comercial comigo. Ela curte, faz cursos de teatro, então tem uma chance. É difícil, mas tem chance”, contou.

Sobre se aventurar em produções norte-americanas, a atriz negou que tenha alguma chance e enumerou diversos motivos que a impedem de sonhar com algo a mais. Nivea ainda citou Rodrigo Santoro e Alice Braga como exceções ao conquistarem uma carreira internacional estável.

“Para mim não tem chances porque precisa ter o inglês perfeito. Eu falo muito bem, mas tenho sotaque, seria só para papéis específicos. Eu teria que me mudar para Los Angeles, batalhar. Acho que existe um Rodrigo Santoro em mil, uma Alice Braga em mil”, explicou.

Experiente, a ex-estrela da Globo acrescentou ter outras prioridades em sua vida atualmente, mas disse que, se for para o sucesso da filha, não hesitaria em se mudar novamente.

“Se fosse algo fácil, estaria todo mundo em Hollywood. E eu também não tenho mais essa garra para recomeçar. Tenho 47 anos, estou curtindo minha família e sou feliz. Mas se for pela minha filha, aí eu mudo [para Los Angeles]”, disse.

Passado e futuro como atriz

Com mais de 20 anos de trabalho na Globo, Nivea disse aproveitar bastante a possibilidade de rever antigos personagens de novelas e minisséries disponíveis no catálogo do Globoplay. Enquanto muitos atores consideram o ato de se assistir uma experiência difícil, ela diz não ligar.

“Eu adoro reviver. Gosto de algumas coisas que eu fiz, outras não. Eu sou uma pessoa que sei me elogiar e sei me criticar. Não sou o tipo de ator que fala que não gosto de nada do que faço. Acho que, se eu fosse ruim, eu não estaria há tanto tempo na TV”, relatou.

Na opinião de Nivea, saber lidar com momentos ruins na TV é mais sobre entender que um artista é um ser humano e também enfrenta problemas do que falta de talento. Às vezes, um dia ruim pode afetar a sua performance, assim como outros mais alegres conseguem potencializar a sua atuação.

Em cartaz no cinemas brasileiros com o filme Tormento (2021), no qual interpreta a vítima de um predador sexual mantida como refém durante anos, a atriz não negou a possibilidade de um retorno ao país de origem para novos trabalhos e afirmou que tudo depende do projeto.

“Quando eu voltar para o Brasil, quero que a minha realidade seja trabalhar. Gostaria de ter vários convites, seja para o cinema ou para o teatro. Não penso que isso vá acontecer imediatamente. Estou morando aqui, fiz escolhas e renúncias, mas já fui ao Brasil fazer participações várias vezes. Se for um personagem que valha a pena ir, vou agradecida e feliz.”

Assista abaixo ao trailer de Tormento, o mais recente trabalho de Nivea Stelmann:

Confira também algumas fotos da vida da atriz com a família nos EUA: