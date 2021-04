Fora do BBB21, Sarah revela que roubou comida da geladeira de Justin Bieber · .

Eliminada do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade contou histórias sobre o período em que morou em Los Angeles, nos Estados Unidos, e teve contato com celebridades internacionais. A consultora de marketing digital revelou nesta quarta-feira (14) que, durante uma festa, roubou comida da geladeira da mansão de Justin Bieber.

A participante do BBB21 foi questionada por um internauta sobre o episódio nos Stories do Instagram do influenciador Alvaro. Ela riu da situação e contou o que comeu da geladeira do cantor canadense.

“Roubei mesmo. Era um sanduíche de salmão. Ele [Justin Bieber] não estava em casa. Eu estava na casa dele em Los Angeles com umas amigas e estava com fome. As amigas estavam tudo catando os machos pelos cantos da casa, e eu sozinha, com fome, o que fiz? Abri a geladeira e peguei um sanduíche pra comer, porque não sou obrigada a passar fome”, complementou.

Natural de Brasília, Sarah se mudou para os Estados Unidos aos 19 anos para estudar inglês. Lá, trabalhou como babá, figurante, fez MBA e “viveu um sonho no verdadeiro estilo Hollywood”, conhecendo famosos, como Justin Bieber e Leonardo DiCaprio, e frequentando festas badaladas.

A brasiliense fazia parte de um grupo de mulheres que, por serem bonita, eram pagas para participarem de algumas festas, segundo relato de uma amiga dela, Ellen Petres. “Numa festa para 100 pessoas, 30 eram convidados e o resto pessoas contratadas. Nós fomos a muitas desse jeito e, a outras, íamos depois das baladas”, explicou a amiga em entrevista à colunista Patrick Kogut, do jornal O Globo.

A participante do BBB21 foi figurante na quarta temporada da série Lucifer. Quando ainda estava no reality, ela contou a Juliette, Viih Tube e Gilberto que aproveitou muito o período na Califórnia e afirmou que já pegou gringos “bem famosos”.

Veja a resposta de Sarah Andrade:

“Amor, mas é o sanduíche de salmão do Justin Bieber!” — @alvxaro conversando com a @ssarahandrade sobre quando ela foi na casa do Justin Bieber em Los Angeles, na Califórnia. pic.twitter.com/R71JC6qS2E

— Bieber Mania Brasil ✞ (@biebersmaniabrs) April 14, 2021

