Fora do time há 3 semanas, meio-campista expõe treinamento intensivo e ganha esperança com Tiago Nunes no Grêmio

Além de gerar mais esperança aos torcedores, que desejam ver o time com um rendimento melhor do que vinham assistindo nos últimos jogos, a mudança de treinador no Grêmio pode causar uma série de oportundidades nos bastidores, principalmente para jogadores mais jovens.









Um desses exemplos é de Pedro Lucas, com apenas 18 anos, que se destacou nos primeiros jogos do Gauchão, mas está há mais de três semanas sem ser relacionado para os jogos da equipe principal. O motivo é que faz um trabalho especial de reforço muscular, poios foi constatado que o garoto ainda precisa “ganhar corpo”.

Considerado extremamente promissor, foi campeão mundial pela seleção brasileira sub-17 em 2019, sendo tratado como uma das principais promessas da base gremista. Com qualidade diferenciada, destaca-se pelo domínio de bola e pela precisão no passe, mas era considerado bastante franzino.

Pedro Lucas deve voltar a ser relacionado – Foto: Maxi Franzoi/AGIF.



Para mudar este cenário, segundo publicou o portal “GaúchaZH”, o garoto segue uma dieta específica para o ganho de massa muscular. Internamente, esse trabalho é considerado importante para que se sobressaia nas divididas com os adversários, uma vez que, no profissional, os marcadores costumam ser muito mais fortes do que na base.

Importante salientar que essa ausência não se dá por questões técnicas, tanto que quando atingirseus objetivos de fortalecimento muscular der resultado, o meia deve voltar a ser relacionado, especialmente com a chegada do técnico Tiago Nunes, que é conhecido por aproveitar bastante os garotos da base.