Fora dos planos de Marcelo Cabo, Vasco pode ceder Werley e mais 4 para o Goiás; definição deve ocorrer após o Campeonato Carioca

Desde a reformulação no departamento de futebol e na comissão técnica, o Vasco vive um bom momento na temporada. Além de estar há 11 jogos invicto, o Cruz-Maltino quebrou nas últimas semanas, um tabu que tinha contra o Flamengo e que já durava 17 jogos. Tudo isso graças ao planejamento que o clube carioca vem fazendo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.









Além de contratar experientes jogadores como o goleiro Vanderlei, o lateral-esquerdo Zeca, os atacantes Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato, o Cruz-Maltino liberou alguns atletas que não seriam aproveitados pela comissão técnica em 2021. De acordo com a equipe de reportagem da Gazeta Esportiva, Jorge Salgado liberou 5 atletas para buscarem novos ares nessa temporada após a decisão de Marcelo Cabo em não manter o quinteto.

Na lista que foi montada pela comissão técnica e repassada para a diretória, estão nomes como: o zagueiro Werley, os laterais Henrique e Neto Borges, além do volante Marcos Júnior e o meia-atacante Lucas Santos. Ao que tudo indica, todos podem deixar Vasco e acabar no Goiás.

Marcos Júnior pode ser jogador do Goiás em breve. Foto: Rafael Ribeiro



A diretoria esmeraldina gostou da ideia de contar com o quinteto. O técnico Pintado, em reunião com os dirigentes do clube goiano, aprovou os nomes e os jogadores devem desembarcar em Goiânia assim que o Campeonato Carioca for finalizado. Vale lembrar que embora todos os atletas tenham sido aprovados, não é uma certeza que todos serão jogadores do Verdão, o que para o Vasco seria uma notícia maravilhosa, uma vez que os clubes estão com dificuldades não só de contratar, mas também de vender ou conseguir liberar o seus ativos.

O Vasco volta a campo nos próximos dois finais de semana para encarar o Madureira pela semifinal da Taça Rio. O vencedor enfrentará Botafogo ou o Nova Iguaçu.