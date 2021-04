Fora dos planos dos planos de António Oliveira, atacante do Furacão fecha com equipe da Série B

Nesta sexta-feira (30) o Athletico concluiu suas tratativas com o Cruzeiro e o atacante Guilherme Bissoli será transferido para o clube mineiro por empréstimo até o fim da temporada 2021. O jogador já deve se apresentar na próxima segunda-feira (3), segundo informações da jornalista Nadja Mauad, do Globoesporte.com.









O jogador tem contrato com o Furacão até 2023, nessa temporada, embora estivesse apto a disputar a Copa Sul-Americana, não chegou a ser aproveitado a competição continental. No Campeonato Paranaense, disputou três partidas pelos Aspirantes do Rubro-Negro, equipe que o clube escala para a competição estadual.

O jogador foi contratado pelo Athletico no começo da temporada 2020, após negociações com o Club Fernando de la Mora, do Paraguai, fechou em definitivo com Rubro-Negro por três anos. Bissoli foi formado na base do São Paulo.

Bissoli tem contrato com o Furacão até 2023 – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Segundo o site OGol, Bissoli jogou 34 partidas oficiais pelo Furacão (19 como titular) e foi autor de 10 gols – 7 no Campeonato Paranaense (11 jogos), 1 na Copa do Brasil (1 jogo) e 2 na Copa Libertadores (6 jogos). No Campeonato Brasileiro, passou em branco nas 15 oportunidades em que esteve em campo.