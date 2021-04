ForaCeni? Torcedores do Flamengo cogitam nas redes possível chegada de Renato Gaúcho

O Flamengo perdeu por 3 a 1 para o Vasco, pelo Carioca. O treinador Renato Gaúcho pede demissão do Grêmio, onde estava desde 2016. O que isso significa? Nada. Mas, as duas frases fazem sentido na cabeça de alguns torcedores rubro-negros. A antiga relação entre o clube carioca e o ex-jogador foi revivida, nesta sexta-feira, por alguns internautas, que cogitaram uma possível chegada do técnico ao Rio.

A derrota do Flamengo para o adversário carioca acabou revoltando alguns torcedores que pediram, no Twitter, a saída de Rogério. Embora a informação oficial é que Ceni siga como treinador, a possibilidade de sonhar com Renato dividiu opiniões na rede social.

O tema foi um dos mais comentados no Brasil. Enquanto algunas acreditam que o Flamengo deva correr atrás do ex-atleta, outros avaliam Renato como “mais do mesmo”. Na balança, as opiniões ficaram equilibradas.

– De jeito nenhum! Mais do mesmo, o nível aqui é muito baixo. Tem que trazer (um treinador) de fora. Até o Santos, mesmo quebrado, tem um – comentou um internauta.

– Deus nos livre – digitou outro, que é contra uma possível chegada de Renato

Teve também quem defendesse uma possível negociação com o “sonho rubro-negro”, que escolheu deixar o Grêmio. Desde 2016 no clube e tendo vencido a Libertadores com o Tricolor, Renato foi cogitado em algumas oportunidades como treinador do Flamengo nos últimos anos.



Confira abaixo o que digitaram os torcedores:

DE JEITO NENHUM!

se for pra trazer renato gaúcho melhor continuar com rogerio ceni, porque quem pede o portaluppi não quer ele especificamente, só quer algo novo

