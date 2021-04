Fórmula 1: 30 momentos importantes do GP de Emilia Romagna de F1

Max Verstappen, da Red Bull Racing, lidera prova desde a primeia volta e conquista sua vitória #11 na Fórmula 1 e chega a 43 pontos em duas provas na temporaa 2021; Hamilton larga mal, erra no meio da corrida, mas consegue ficar na segunda colocação. Lando Norris fecha o pódio em terceiro.

O domingo começou agitado. Cerca de uma hora antes da largada começou a chover forte. Correria nos boxes e estratégias das equipes foram perdidas.

No caminho para o grid, Alonso rodou, Stroll teve um incêndio nos freios, Bottas sofreu com um pneu furado e Vettel teve de largar dos boxes por precaução, depois do que aconteceu com o companheiro.

Na largada, as Red Bulls foram com tudo para cima de Hamilton, e Verstappen tomou o primeiro lugar de Hamilton.

30 grandes momentos da corrida deste domingo (18), na Itália:

1. Antes mesmo da largada, a chuva já fez uma vítima. Fernando Alonso escorregou e bateu a caminho do grid de largada. O espanhol da Alpine teve de voltar aos boxes para reparar o nariz do carro.

2. Muitos pilotos tiveram de fazer ajustes para a pista molhada já na posição de largada, inclusive trocando pneus. Sebastian Vettel, que largaria na 13ª posição, teve de sair dos boxes.

3. Leclerc rodou na volta de apresentação e escapou da pista, mas conseguiu manter o carro em situação de corrida.

4. Quando a largada foi autorizada, Max Verstappen voou para assumir a liderança, forçando Hamilton a passar por cima da zebra, danificando a asa dianteira.

5. Sainz e Pérez deram escapadas e perderam posições na primeira volta.

6. Nicholas Latifi escapou em uma curva, conseguiu colocar o carro de volta à pista, mas foi tocado por Mazepin e bateu na Variante Alta. Safty Car entra em ação.

7. Durante o safty car, Mick Schumacher tentou aquecer os pneus e acabou rodando. Bateu na saída dos boxes e perdeu o bico na quarta volta.

8. Pérez escapou da pista durante o safty car na sexta volta e foi ultrapassado por Ricciardo e Gasly, mas recuperou a quarta posição, uma ação que acabou sendo punida com 10 segundos no pit stop.

9. A relargada foi dada na sétima volta. Hamilton tentou atacar Verstappen, que segurou bem a liderança e depois abriu vantagem.

10. Na oitava volta, Lando Norris passou três carros de uma vez (Sainz, Stroll e Gasly), mas Gasly retomou a sexta posição.

11. Com pneus de chuva pesada, Gasly perdeu rendimento e foi sendo ultrapassado a cada volta, caindo de sexto para 15º.

12. Sainz escapou da pista na 11ª volta, mas conseguiu se manter na corrida.

13. Gasly enfim foi aos boxes na 16ª volta para colocar pneus de chuva leve para tentar recuperar posições.

14. Mais rápido que o companheiro de McLaren, Norris pediu passagem, e Ricciardo deu a quinta posição na 18ª volta.

15. Vettel sofreu uma punição de 10 segundos de “stop and go” por estar sem as rodas no momento de sinal de cinco minutos para a largada. Ele cumpriu na volta 25, logo depois de ser o primeiro piloto a colocar pneu médio.

16. Vesrtappen fez o pit stop na volta 27, colocando pneus médios. Hamilton e Leclerc pararam na volta seguinte, e as posições dos três primeiros se mantiveram.

17. Pérez cumpriu a punição de 10 segundos no pit stop na volta 29.

18. Hamilton escapou quando tentava passar um retardatário na volta 31 e acabou tocando a asa dianteira no guard rail. Ele teve dificuldade para retornar à pista e caiu para a nona posição.

19. Bottas e Russell se enroscaram e bateram na volta 33. Fim de prova para os dois. Russell ficou na bronca e foi tirar satisfação com Bottas. Safety car na pista.

20. Bandeira vermelha! Corrida foi suspensa na volta 34 para a limpeza da pista depois da batida entre Russell e Bottas.

21. Depois de quase 30 minutos, a corrida foi retomada. Mas antes da relargada, os retardatários recuperaram a volta perdida, e Raikkonen rodou. Ele perdeu duas posições. Verstappen chegou a escapar também, mas manteve a primeira posição para a largada.

22. Na relargada, Norris passou Leclerc para assumir a segunda posição.

23. No meio do pelotão, Tsunoda rodou na relargada e despencou da nona para a 15ª posição.

24. Pérez escapou sozinho na volta 38 e caiu de quarto para 14º.

25. Hamilton ultrapassou Stroll na volta 39 e assumiu a sexta posição.

26. Hamilton ultrapassou Ricciardo na volta 42 e assumiu a quinta posição.

27. Pérez tentou ultrapassar Vettel pela 13ª posição, chegou a passar, mas os dois se tocam levemente, e o alemão recuperou o posto.

28. Hamilton ultrapassou Sainz na volta 50 Leclerc na volta 55

29. Hamilton ultrapassou Norris na volta 60 para voltar a segunda posição.

30. Vettel se retirou da prova na penúltima volta com problemas nos freios.

FIM DE PROVA E VITÓRIA DE MAX VERSTAPPEN!

Holandês festeja vitória na Itália. (Foto: Bryn Lennon/Getty Images)



A terceira etapa da Fórmula 1 2021 será disputada no dia 2 de maio, o GP de Portugal, em Portimão.