Fórmula 1: Charles Leclerc ganha Ferrari pilotada por ele de presente

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto do presente que ganhou da escuderia, a SF90 que ele pilotou na temporada de 2019 da Fórmula 1. Na legenda, ele escreveu: “”Algo especial acaba de chegar em casa”.

O perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram também compartilhou as fotos publicadas por Charles: “Veja o que Charles Leclerc recebeu pelo correio hoje”, escreveram. O piloto estreou na Ferrari em 2019, quando terminou em quarto lugar.









Recentemente, Leclerc elogiou o piloto Sebastian Vettel, apesar de ter vivido momentos de conflito com o piloto da Aston Martin. Ao ser perguntado sobre o que sentirá mais falta após conviver com Vettel por dois anos, Leclerc disse:

“Definitivamente, sua experiência. Em certas situações ele tinha uma grande capacidade analítica e acho que aprendi muito com Seb a esse respeito. Percebi que a importância que ele deu a alguns detalhes no final fez uma grande diferença na pista, e foi muito interessante para mim avaliar esses aspectos. Seb é uma pessoa muito boa e que sempre me impressionou pela sua simplicidade”.

Leclerc foi contratado pela Ferrari em 2019 para substituir Kimi Raikkonen, e rapidamente conseguiu espaço na escuderia italiana. A rivalidade de Leclerc e Vettel aumentou por causa disso, e os dois chegaram a se chocar na pista durante o GP da Estíria, em 2020.