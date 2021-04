Fórmula 1: GP do Canadá é cancelado pelo segundo ano seguido

A pandemia de Covid-19 causou o cancelamento, pelo segundo ano seguido, da etapa da Fórmula 1 que aconteceria em Montreal. A confirmação veio nesta quarta-feira (28). No lugar, acontecerá o retorno da Turquia, segundo o site Motorsport.

A etapa de Montreal estava agendada para dia 13 de junho, uma semana após o Grande Prêmio do Azerbaijão, como a segunda parte de uma rodada dupla. O cancelamento já era esperado.









O governo canadense implementou normas rígidas por causa da pandemia do Coronavírus, o que causou alguns problemas logísticos e tornou a realização do evento algo inviável.

O maior dos problemas atuais da F1 é a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias para todos que entram no país. O GP do Azerbaijão foi marcado para 5 dias antes do primeiro treino livre, o que torna impossível o evento no Canadá.

Stefano Domenicali, CEO da F1, escreveu ao governo canadense pedindo isenção da quarentena, explicando as medidas que o esporte tomou que poderiam ser aplicadas em Montreal, incluindo a criação de uma bolha, similar ao GP de Abu Dhabi, porém o governo não achou a proposta prática.

Comunicado oficial

O comunicado da F1 diz: “Devido às restrições de viagens internacionais em vigor no Canadá, ficou impossível para a Fórmula 1 entrar no país sem cumprir a quarentena de 14 dias. Agradecemos os esforços da organização e as autoridades do Canadá, Québec e Montreal nas últimas semanas para fazer a corrida acontecer”.

“Vamos trabalhar com a organização para garantir que aqueles com ingressos de 2020 e 2021 tenham a opção de reembolso ou utilização no próximo ano, e mal podemos esperar para correr no Canadá em 2022”.

“Apesar da tristeza de não podermos estar no Canadá neste ano, estamos animados por confirmar que a Turquia receberá um GP em 2021 após uma edição incrível em 2020”, disse Stefano Domenicali.

“Sei que nossos fãs estão animados com esse início dramático de temporada e a Turquia é um ótimo circuito que entrega grandes batalhas na pista”