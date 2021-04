Fórmula 1: Max verstappen vence o GP da Emilia-Romagna | F1

Holandês voa na largada, sai de terceiro para a primeira colocação, e lidera a prova até o fim; Hamilton falha, tem sorte com bandeira vermelha e se recupera para fechar em segundo lugar. Após melhor volta, inglês se mantém liderança da Fórmula 1.

Max Verstappen venceu uma corrida maluca no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O holandês fez uma incrível largada, pulou da terceira para a primeira posição, e foi perfeito em uma prova repleta de emoções, como batidas, safety car e até bandeira vermelha.

Verstappen, vence GP de Emilia Romagna. (Foto: Getty Images)



A “Vespa“, terminou a corrida com apenas um susto, quando deu uma escapa na relargada, mas fora isso, foi seguro para conquistar sua 11ª vitória da carreira. Lewis Hamilton foi o segundo colocado, e Lando Norris completou o pódio.

Três primeiros colocados no GP de Emilia Romagna. (Foto: Getty Images)



Hamilton, deve agradecer muito por ter conseguido fechar a corrida na segunda colocação. O inglês contou com muita sorte, quando escapou da pista e chegou a bater no guard rail, o heptacampeão foi beneficiado pela bandeira vermelha logo na sequência para conseguir fazer uma prova de recuperação. Ele subiu da nona para a segunda posição e após fazer a volta mais rápida, ainda manteve a liderança do campeonato.

Classificação atualizda. (Fonte: Divulgação)



A interrupção da corrida na volta 34 se deu depois de uma forte batida entre George Russell e Valtteri Bottas, que trocaram farpas ao deixar a pista. Nicholas Latifi e Mick Schumacher também bateram, mas o filho do lendário heptacampeão mundial conseguiu concluir a prova.

A terceira etapa da Fórmula 1 2021 será disputada no dia 2 de maio, o GP de Portugal, em Portimão.