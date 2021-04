Fortaleza anuncia saída do técnico Enderson Moreira

O Fortaleza anunciou no início da noite desse domingo a saída do técnico Enderson Moreira do clube. No sábado, a equipe foi eliminada da Copa do Nordeste após disputa de pênaltis contra o Bahia, que avançou para a final da competição.

O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) April 25, 2021

Enderson chegou ao Leão do Pici em 2020, com a missão de livrar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe conseguiu a meta, terminando em 16º. Na temporada de 2021, a equipe fez boa campanha na Copa do Nordeste, chegando até às semifinais. Na Copa do Brasil, o time avançou das duas primeiras fases com vitórias sobre Caxias e Ypiranga.

Confira a mensagem oficial do Fortaleza:

“O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do treinador Enderson Moreira e sua comissão.

O clube agradece aos profissionais pela dedicação, pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso em seus novos desafios”.