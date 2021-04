Fortaleza centra atenções sobre contrato de Bruno Melo; renovação é discutida mas transferência ao exterior não está descartada

O Tricolor do Pici entra em uma segunda etapa de seu planejamento para preparar o elenco para a jornada de 2021. Em um primeiro momento, o Fortaleza operou dispensas e contratações, mas agora, o foco do Leão está nos jogadores que têm contrato até o final de 2021, já havendo toda uma movimentação para encaminhamentos referentes aos referidos atletas.









O primeiro que terá seu caso estudado é o lateral-esquerdo Bruno Melo. A Jangada Atômica já deu sinais de que pretende bancar a permanência do jogador. Segundo informações do canal Glória e Tradição, com apuração confirmada pelo portal O Povo, as conversas para renovação tiveram seu pontapé inicial.

Como o contrato de Bruno Melo termina em dezembro deste ano, o Tricolor se antecipa para encaminhar uma definição. As conversas da gestão com Paulo Candiota, que agencia a carreira do jogador, apontam para um fechamento que contemple um novo contrato com duração até 2023.

As conversas não estão restritas apenas no interesse em manter o jogador no Pici. O Leão também está atento a possíveis negociações futuras. Além de segurar o atleta por mais um tempo, não está descartado abrir tratativas para uma transferência ao exterior. O lateral foi alvo de sondagens de times da China, Turquia e Arábia Saudita, mas de acordo com a apuração do portal O Povo, nenhum dos pretendentes citados realizou uma oferta oficial.

Revelado pelo Fortaleza, Bruno Melo teve breve passagem pelo Quixadá, em 2014, e depois vestiu apenas a camisa tricolor. Entretanto, o lateral que tem características de artilheiro, ganhou espaço no Pici desde 2017. Melo já marcou 27 gols com o manto do Tricolor.