Fortaleza disputa contratação de Guilherme Bissoli com o Cruzeiro; jogador do Athletico-PR pode reforçar linha ofensiva do Leão

De olho no mercado da bola para reforçar o elenco, o Fortaleza tem a missão de achar um centroavante. Recentemente, o Leão viu Abel Hernández fechar sua transferência para o Fluminense, depois de conversas com o Tricolor do Pici. Agora, as atenções e interesse está voltado para o atacante Guilherme Bissoli, do Athletico-PR.









O Leão do Pici tem o Cruzeiro na concorrência por Bissoli. Apurações do Globoesporte.com apontam que André Mazzuco, diretor de futebol cruzeirense, está em Curitiba para conversas pela transferência. Aos 23 anos, Bissoli foi inscrito pelo Athletico para disputar a Copa Sul-Americana, mas o Rubro-Negro paranaense tem a intenção de emprestar o jogador até dezembro de 2021. O contrato do atacante com o Furacão vai até dezembro de 2023.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Bissoli está no Athetico desde o começo da temporada 2020, chegou por empréstimo do Club Fernando de la Mora, do Paraguai, mas logo depois, assinou em definitivo sua permanência no time do Paraná.

Hoje pela manhã, iniciamos a preparação para o importante e decisivo duelo pela Copa do Nordeste. �� Karim Georges/FEC pic.twitter.com/QCyglMKRdq — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC)

April 20, 2021





Na última temporada, o centroavante atuou em 31 jogos e foi autor de nove gols, tem como característica a mobilidade durante a partida, atuando dentro da área, bem como, buscando o jogo. Em 2021, Bissoli atuou nas três partidas disputadas pelo Athletico-PR e marcou um gol, anotado na derrota por 2 a 1 para o Cascavel.