Fortaleza não para em Everton e centroavante do Grêmio vira ‘plano A’ de Paz: “Fizemos contato”, confessa presidente em negócio por Abel

Mesmo com Churín e DS no elenco, Renato ainda sonha com um novo ‘camisa 9’. A lista de especulações do Grêmio cresceu ainda mais nesta último mês: Alex Teixeira, R. Guedes e Rafael Santos Borré. Até mesmo o uruguaio Abel Hernández, do Inter, foi cogitado. O centroavante, no entanto, entrou no radar de duas equipes nordestinas. Bahia e Fortaleza teriam entrado forte na negociação pelo artilheiro.









Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, foi contatado pela reportagem do portal Nordeste em Campo e se manifestou: “É um jogador que tem realmente um salário mais elevado. O que ele ganha do Internacional não tem como o Fortaleza pagar, é fora da nossa realidade. Ele teria que se adequar a uma condição para o Fortaleza e está ciente disso. A situação não está fechada, está em aberto, está em negociação”.

O Fortaleza, porém, prioriza outro atacante no mercado de transferências: Churín. A informação foi confirmada em primeira mão pelo colega Diogo Rossi, em seu canal no YouTube. O Leão, que também sondou a situação de Everton Cardoso, entende que a negociação pelo centroavante do Grêmio é mais difícil e, justamente por isso, não perdeu tempo e já enviou uma oferta por Abel Hernández.

Foto: Fernando Alves/AGIF



“Nós fizemos contato (por Abel). Demonstramos claramente o interesse. Ele está vinculado ao Internacional, tem contrato até o meio do ano e não foi discutida a renovação. Então, pode ser que não (renove). Ele sabe do interesse, houve reunião, conversa via Zoom. Ele ouviu, falou que pensava. A gente está no aguardo. A negociação é lenta, algo que demora, principalmente com o nome desse porte”, finalizou Paz.

Números de Churín pelo Grêmio:

25 jogos

4 gols