Fortaleza procura Fernando Diniz, mas técnico recusa assumir agora

Após a demissão de Enderson Moreira, o Fortaleza busca novo técnico. E o primeiro procurado foi Fernando Diniz, que está desempregado após ser demitido pelo São Paulo.

Em entrevista ao globoesporte.com, o presidente do Leão, Marcelo Paz, afirmou que “não tem pressa” para escolher o novo comandante tricolor.

“Já tivemos contato com o (Fernando) Diniz, mas é uma situação ainda em aberto e não vou ter pressa para definir o treinador. Temos tempo para escolher e fazer a escolha correta”, afirmou.

“É extremamente estratégica, direciona muitas coisas no clube, então vamos fazer para acertar”, acrescentou.

Segundo o goal.com, porém, Diniz recusou assumir o clube de Fortaleza neste momento.

De acordo com o site, o técnico teve boa conversa com a diretoria da equipe nordestina e deixou portas abertas para o futuro, mas não topará o convite para agora.

Paz, por sua vez, diz que busca um técnico que encare o Leão como “grande desafio” na carreira.

