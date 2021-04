Fortaleza segue na empreitada por Abel Hernández, mas presidente dá o alerta: “teria que se adequar”; Paz confirma negociações em aberto

O Fortaleza já sabe que para trazer o atacante uruguaio Abel Hernández, terá que arcar com salário alto. O jogador está no Internacional, e a realidade de seu salário, ainda não demoveu o Tricolor do Pici da empreitada para contar com o jogador. No último domingo(4), o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista para o portal Nordeste em Campo e abriu o jogo sobre as tratativas.









“É um jogador que tem realmente um salário mais elevado. O que ele ganha do Internacional não tem como o Fortaleza pagar, é fora da nossa realidade. Ele teria que se adequar a uma condição para o Fortaleza e está ciente disso. A situação não está fechada, está em aberto, está em negociação”, revelou, Paz.

O contrato do jogador com o Inter finaliza em junho. Além do interesse do Leão do Pici, o atacante também recebeu ofertas de times do futebol mexicano. Recentemente, Paz conversou diretamente com Hernández. O presidente finaliza a entrevista comentando sobre as perspectivas semeadas durante tal conversa:

“Nós fizemos contato. Demonstramos claramente o interesse. Ele está vinculado ao Internacional, tem contrato até o meio do ano e não foi discutida a renovação. Então, pode ser que não (renove). Ele sabe do interesse, houve reunião, conversa via Zoom. Ele ouviu, falou que pensava. A gente está no aguardo. A negociação é lenta, algo que demora, principalmente com o nome desse porte”, pontuou o presidente da Jangada Atômica.