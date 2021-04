Fortaleza supera o CSA no Castelão e vai encarar o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste

O Fortaleza se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste após bater o CSA por 2 a 1 no Castelão neste sábado (17). O Tricolor saiu na frente do placar com David, Delatorre empatou de pênalti para o time alagoano, mas Bruno Melo garantiu a vitória do Fortaleza. Em busca do bicampeonato, o Leão vai disputar uma vaga na final contra o Bahia, que venceu o CRB por 4 a 0.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo agitado no Castelão. Aos 15 minutos de jogo, o Fortaleza abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Daniel Guedes, Wanderson cabeceou para o gol, Darley fez grande defesa e espalmou. David aproveitou e empurrou para o fundo das redes. O lance foi para checagem do VAR, e o árbitro confirmou o gol. Mesmo atrás do placar, a equipe de Alagoas teve maior posse de bola e continuou pressionando.

O empate veio no final do primeiro tempo. Pikachu vacilou, perdeu o tempo da bola e atingiu Vitor Costa dentro da área. Pênalti muito bem batido por Delatorre, que não deu chances para Felipe Alves e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Tricolor do Pici voltou melhor. Com a entrada de Wellington Paulista no intervalo, o time conseguiu trabalhar a bola com mais inteligência, enquanto o Azulão se manteve na defensiva. E foi com o atacante que o Fortaleza perdeu uma ótima chance de desempatar logo aos 15 minutos. Darley deu rebote de um cruzamento de Robson, a bola tocou no pé do atacante do Tricolor e passou por cima do gol do CSA.

O segundo do Fortaleza veio cinco minutos depois. Após cobrança de falta de Robson, Bruno Melo desviou na primeira trave e colocou o time tricolor novamente na frente.

No fim do jogo, o Azulão ainda pressionou, mas o Leão conseguiu trocar passes, gastou o tempo e garantiu a classificação para as semifinais.

Em busca do bicampeonato, o Fortaleza agora enfrenta o Bahia no próximo sábado (24) no Castelão pelas semifinais da competição. O Tricolor de Aço venceu o CRB por 4 a 0 em Pituaçu. Vale lembrar que o Fortaleza fez a melhor campanha da fase de grupos, com 17 pontos e, por isso, tem a vantagem de decidir em casa.

O outro confronto válido pela semifinal será definido com os vencedores de Vitória x Altos, que se enfrentam neste sábado (17), e Ceará x Sampaio Corrêa que duelam neste domingo (18).