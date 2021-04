Fortaleza surpreende Vasco e Tiago Orobó será rival dos cariocas na Série B; centroavante será emprestado até dezembro

Classificado para as semifinais da Copa do Nordeste, o Fortaleza continua atento ao mercado da bola. Enderson Moreira ainda crê na chegada de mais um centroavante para a disputa da temporada – Abel Hernández acabou fechando com o Fluminense -, porém, por outro lado, também dá carta branca para a saída de jogadores fora dos seus planos. Caso do atacante Tiago Orobó.

O Vasco estava adiantado para ter o jogador para a disputa da Série B em 2021, mas nesta segunda-feira (19) o Tricolor do Pici acertou um novo futuro para Orobó. Segundo o colega Reinaldo Furlan, da Rádio Paiquerê 91,7, o centroavante encaminhou sua transferência ao Londrina, que será concorrente do clube carioca na Segundona.

No Londrina, Orobó vai disputar vaga com Safira, Jonatas Belusso e Carlos Henrique. O Tubarão é o sétimo no Campeonato Paranaense, com cinco empates em cinco jogos disputados.

Aos 27 anos, Orobó foi contratado pelo Fortaleza ainda sob a batuta de Rogério Ceni após excelente passagem pelo América-RN. O centroavante chegou a ser o principal artilheiro do Brasil – ele marcou 14 em 17 jogos, sendo 10 pelo Estadual e quatro na Copa do Nordeste.

Orobó, todavia, foi pouco aproveitado no Fortaleza em 2020 e acabou emprestado à Ponte Preta para disputa da Série B. De volta ao Pici, fez apenas um jogo em 2021, saindo do banco no fim da vitória sobre o CRB, pela Copa do Nordeste.

O centroavante deve se apresentar ao Londrina nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato por empréstimo até dezembro. Orobó tem vínculo no Fortaleza até junho de 2022.

Para o setor ofensivo, Enderson conta com: Torres, David, Wellington Paulista, Osvaldo, Robson, Romarinho, Coutinho e Wellington Nem.