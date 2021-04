Fortaleza vai entregar cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família

A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, anunciou a entrega de cestas básicas para as famílias que já recebem o Bolsa Família. Quem anunciou isso foi o próprio Prefeito da cidade, José Sarto (PDT). De acordo com ele, a Prefeitura vai gastar algo em torno de R$ 31 milhões com o projeto.

Ainda de acordo com o Prefeito, cerca de 126 mil famílias da capital cearense irão receber o benefício. A Prefeitura vai fazer a distribuição das cestas nos meses de abril, maio e junho. A ideia é fazer com essas pessoas evitem ao máximo sair de casa neste momento.

“É uma ajuda que a Prefeitura está dando para minimizar o sofrimento de quem está passando por dificuldade. Queria agradecer à Câmara Municipal que aprovou essas medidas, que estão ajudando a população da periferia da Cidade” disse Sarto em uma entrevista recente.

Ele aproveitou o momento para dizer ainda que as pessoas precisam respeitar as medidas sanitárias de combate ao vírus. Assim como todas as outras áreas do país, Fortaleza vem passando por um momento de aumento no número de novos casos e mortes por causa da pandemia do coronavírus.

Além desse benefício, o Governo do Estado de Ceará acabou de lançar também o seu próprio auxílio. Neste caso, o Governador Camilo Santana (PT) anunciou que o pagamento será em dinheiro. O projeto estadual vai mirar em trabalhadores dos setores de eventos e de restaurantes e bares.

Os “invisíveis”

Esse projeto de Fortaleza que vai para os beneficiários do Bolsa Família não é muito diferente de outros que estão aparecendo em outras cidades e estados. Mas especialistas afirma que esses programas não ajudam muito a resolver os problemas mais estruturais.

É que quando um projeto atinge apenas os beneficiários do Bolsa Família, ele acaba deixando as pessoas que não estão no programa à margem do estado. Recentemente, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou essas pessoas que não recebem nenhuma auxílio do Governo de “invisíveis”.

De acordo com os especialistas, essas são as pessoas que não recebem nenhuma ajuda do Governo. São pessoas que o próprio Estado não consegue encontrar. Boa parte delas sequer possuem um documento de identificação como CPF e RG, por exemplo.

Futuro do Bolsa Família

Em Fortaleza ou não, o fato é que o Bolsa Família deverá se tornar um novo programa a partir do próximo mês de agosto. Vai ser justamente portanto na mesma época que os pagamentos do Auxílio Emergencial chegarem ao fim que eles deverão entregar esse programa novo.

Dentro do Governo, parte acredita que o programa seguirá sendo o Bolsa Família, mas com mudanças. Outra parte acredita que o Governo precisa mudar até o nome do projeto. Essas pessoas acreditam que Bolsonaro precisa deixar a marca dele no programa.

Informações de bastidores à parte, o fato é que o Governo quer deixar o programa maior. A ideia é aumentar a quantidade de pessoas que podem receber o Bolsa Família. Além disso, eles querem subir também a média de pagamentos do benefício. Hoje essa média está na casa dos R$ 190.