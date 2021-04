Fortaleza volta a ter imagens de pessoas dormindo em fila por Auxílio

A madrugada desta terça-feira (13) foi particularmente dura para dezenas de mulheres cearenses. Em Fortaleza, elas decidiram dormir na calçada de uma agência do Banco do Brasil. Elas estavam esperando para pegar senhas para o recebimento de uma parcela de R$ 100 de um auxílio estadual.

Algumas dessas mulheres chegaram nas calçadas do banco por volta do meio dia ainda da segunda-feira (12). Em entrevistas para jornais locais, elas disseram que precisam chegar cedo porque essa agência só dá 40 fichas de atendimento por dia.

Assim, por essa lógica, quem não chega cedo acaba ficando mesmo sem atendimento. Ainda de acordo com elas, a situação há algumas semanas era ainda pior. É que a agência só estava distribuindo 20 fichas por dia para os beneficiários do programa em questão.

O Banco do Brasil não se posicionou sobre essa fala das mulheres em questão. Aliás, o Governo do Estado do Ceará, que está pagando esse auxílio, também não se manifestou. Pelo menos não até a publicação desta matéria. Essas mulheres estão esperando uma resposta.

O Auxílio em questão é o Cartão Mais Infância. Trata-se de um projeto onde mães com filhos de até seis anos recebem uma ajuda mensal de R$ 100. É portanto um dos auxílios com os valores mais baixos de todo o Brasil. Mas muitas dessas mães dizem que o dinheiro ajuda muito já que elas estão em situação muito difícil neste momento.

Filas para pegar Auxílio

A cena de pessoas dormindo na fila para pegar auxílio no Ceará não é bem uma novidade. Na última semana, quando o Governo Federal começou a pagar o seu auxílio, essa cena também aconteceu. Mas na ocasião as filas aconteceram na frente de uma agência da Caixa Econômica Federal.

Pelas imagens, foi possível ver que as pessoas levaram papelões e travesseiros para conseguir dormir por lá. Muitos deles até tentaram dormir mas acabaram passando a noite acordados por medo de assaltos na região da agência da Caixa na capital do Ceará.

Essa imagem acabou repercutindo tanto que o próprio Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, teve que se pronunciar sobre o assunto. De acordo com ele, o banco está fazendo uma campanha para que as pessoas evitem ir até as agências para evitar justamente cenas com essas.

O que dizem os analistas

De acordo com os principais analistas da área econômica, essas filas acontecem porque as pessoas estão passando por um período de muita dificuldade. No caso da fila para o auxílio do Governo do Estado do Ceará, por exemplo, a fila acontece porque as pessoas têm medo de perder o atendimento.

Já a Caixa afirma que as suas filas acontecem pelos mais variados motivos. Boa parte das pessoas estão indo até as agências para conseguir desbloquear o app do Caixa Tem. De fato, esse é um procedimento que as pessoas só conseguem fazer por lá.

Mas há também uma parcela grande de pessoas que estão indo para as agências para tentar realmente sacar o dinheiro do Auxílio. Seja como for, eles não irão conseguir isso. Acontece que nenhuma agência da Caixa Econômica está fazendo pagamentos do Auxílio neste momento.