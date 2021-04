Fortnite adiciona skin de Neymar Jr. nesta terça (27)

Em um movimento inédito, a Epic Games anunciou que Neymar Jr. vai ser o primeiro atleta profissional a ganhar uma skin dentro de Fortnite. O lançamento vai acontecer nesta terça-feira (27), e ele será disponibilizado para todos aqueles que possuem o Battle Pass do Chapter 2 Season 6.

Para adicionar a skin do jogador à sua relação será preciso completar uma missão especial. De quebra, realizar todas essas etapas também dará o direito de receber o uniforme do atleta, o Soccer Ball Emote Toy, a Matador Loading Screen, o Joia Trophy Black Bling, o Jaguar Strike Pickaxe e o Shhh. Emote. Este último, aliás, ao ser utilizado vai transformar o personagem em uma espécie de super herói com armadura especial.

He can be contained no more!

Starting April 27, Battle Pass owners can earn the @neymarjr Outfit and other items from his Set.

Read about what’s happening in @FNCreate and compete in the Neymar Jr Cup where you can win a custom-designed soccer boot ?https://t.co/pnDCYwkgpk pic.twitter.com/FkiH0Emfdo

— Fortnite (@FortniteGame) April 25, 2021