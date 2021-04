FPF divulga tabela das próximas rodadas do Campeonato Paulista; veja as datas e os horários dos jogos

Com o estado de São Paulo na fase vermelha do combate à Covid-19, está autorizada a realização de jogos de futebol. Com isso, o Campeonato Paulista passa a ter data para retornar. Na tarde desta sexta-feira (9), a FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou a tabela das próximas rodadas da competição.

Campeonato Paulista deve voltar na próxima semana (Foto: Agif)



Os times atuarão uma vez a cada dois dias, já que o Paulistão ficou interrompido por cerca de três semanas. As partidas acontecerão a partir das 20h, em função do toque de recolher noturno decretado pelo governo do estado. A fase vermelha está prevista para durar até o dia 19 de abril.

Veja a lista dos próximos jogos do Paulistão:

10/4 – sábado

20h – São Bento x RB Bragantino

20h – São Paulo x São Caetano

22h – Santos x Botafogo-SP

11/4 – domingo

20h – Guarani x Corinthians

12/4 – segunda-feira

20h – RB Bragantino x São Paulo

13/4 – terça-feira

20h – Santo André x São Bento

20h – Ferroviária x Corinthians

14/4 – quarta-feira

20h – São Caetano x Novorizontino

21h30 – São Paulo x Guarani

22h – Botafogo-SP x Ituano

15/4 – quinta-feira

20h – Inter de Limeira x RB Bragantino

16/4 – sexta-feira

20h – Ponte Preta x Santos

20h – Corinthians x São Bento

22h – Palmeiras x São Paulo