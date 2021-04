FPS Boost: jogos da EA Play têm performance dobrada no Xbox Series

A Microsoft divulgou, nesta quinta-feira (22), mais uma lista com novos jogos que receberão melhoria na taxa de quadros por segundo via tecnologia FPS Boost. A maioria dos novos títulos que receberão o aprimoramento faz parte do EA Play.

Games como Battlefield 4, Titanfall 2, Unravel, Mirror’s Edge Catalyst e Plant Vs Zombies Garden Warfare a partir de hoje rodarão até a 120 fps no Xbox Series S ou Xbox Series X.

A empresa explicou, em seu site oficial, que foi feito um trabalho em conjunto com as desenvolvedores para que os jogos pudessem ter sua taxa de quadros por segundo dobrada. Veja, a seguir, alguns dos jogos que terão melhoria no fps.

Em alguns games em que o FPS Boost foi utilizado, foi necessário diminuir a resolução para que tudo rodasse sem problemas. Nesses casos específicos, será preciso ativar manualmente a configuração nas opções de gerenciamento. O jogador que quiser utilizar a ferramenta também terá que atualizar os consoles com o software mais recente.

Com a nova leva, já são mais de 20 os títulos que podem ser jogados com o fps dobrado nos novos consoles Xbox. Veja, neste link, um vídeo ensinando a ativar o FPS Boost no menu de opções dos videogames.

E aí, o que achou da novidade? Acredita que o aumento de fps vai melhorar qual jogo em particular? Deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo!