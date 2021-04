Framboesa de Ouro 2021: Confira os vencedores do “Oscar dos Piores Filmes”

Foram revelados na noite de ontem (23) os vencedores do Framboesa de Ouro de 2021. O prêmio, que é entregue desde 1980, indica quais foram as piores produções cinematográficas do ano corrente.

Várias das categorias tinham vencedores que o público já considerava certos: Rudolph Giuliani, advogado de Donald Trump e ex-prefeito de Nova York, venceu duas estatuetas por sua "participação" em "Borat: Fita de Cinema Seguinte" (que foi indicado a dois Oscars).









O fracasso “Dolittle”, estrelado por Robert Downey Jr, venceu na categoria de Pior Remake, enquanto o Pior Roteiro ficou com “365 Dias”, filme polonês que copiou a fórmula dos livros “50 Tons de Cinza”.

uma atriz autista falou pra Sia sobre a dificuldade de conseguir papéis e ela respondeu “talvez você que não seja uma boa atriz” as duas atrizes do filme que a Sia fez estão indicadas nas categorias de pior atriz principal e pior atriz coadjuvante no Framboesa de ouro — fka laro (@laropsaico)

O maior vencedor da noite foi “Music”, filme dirigido pela cantora e compositora Sia, que venceu em três categorias: Pior Direção, Pior Atriz (para Katie Holmes) e Pior Atriz Coadjuvante (para Maddie Ziegler).

A categoria principal do Framboesa de Ouro 2021 ficou, no entanto, com o filme “Absolute Proof”, que também venceu na categoria de Pior Ator (para Mike Lindell). Confira abaixo a lista completa dos vencedores — que estão indicados em negrito).

Vencedores do Framboesa de Ouro 2021

Pior filme

“365 Dias”

“Absolute Proof”

“Dolittle”

“Ilha da Fantasia”

“Music”

Pior ator

Robert Downey, Jr., por “Dolittle”

Mike Lindell, por “Absolute Proof”

Michele Morrone, por “365 dni”

Adam Sandler, por “O Halloween do Hubie”

David Spade, por “A Missy Errada”

Pior atriz

Anne Hathaway, por “A Última Coisa que Ele Queria” e “Convenção das Bruxas”

Katie Holmes, por “Brahms: Boneco do Mal 2” e “O Segredo: Ouse Sonhar”

Kate Hudson, por “Music”

Lauren Lapkus, por “A Missy Errada”

Anna-Maria Sieklucka, por “365 Dias”

Pior atriz coadjuvante

Glenn Close, por “Era Uma Vez um Sonho”

Lucy Hale, por “A Ilha da Fantasia”

Magie Q, por “A Ilha da Fantasia”

Kristen Wiig, por “Mulher-Maravilha 1984”

Maddie Ziegler, por “Music”

Pior ator coadjuvante

Chevy Chase, por “The Very Excellent Mr. Dundee”

Rudy Giuliani, por “Borat: Fita de Cinema Seguinte”

Shia LeBeouf, por “The Tax Collector”

Arnold Schwarzeneggar, por “Iron Mask”

Bruce Willis, por “Breach”, “Hard Kill” e “Sobreviver à Noite”

Pior dupla em tela

O ziper da calça & Rudy Giuliani, por “Borat: Fita de Cinema Seguinte”

Robert Downey Jr. & seu sotaque, por “Dolittle”

Harrison Ford & um cachorro digital falso, por “O Chamado da Floresta”

Lauren Lapkus & David Spade, por “A Missy Errada”

Adam Sandler & e sua voz irritante, por “O Halloween do Hubie”

Pior diretor

Charles Band, pelos filmes de “Barbie & Kendra”

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes, por “365 dni”

Stephen Gaghan, por “Dolittle”

Ron Howard, por “Era Uma Vez um Sonho”

Sia, por “Music”

Pior roteiro

“365 Dias”

Os filmes de “Barbie & Kendra”

“Dolittle”

“A Ilha da Fantasia”

“Era Uma Vez um Sonho”

Pior remake, cópia ou sequência

“365 Dias” (cópia de “Cinquenta Tons de Cinza”)

“Dolittle” (remake)

“A Ilha da Fantasia” (remake)

“O Halloween do Hubie” (cópia de “O Bobo e a Fera”)

“Mulher-Maravilha 1984” (sequência)