Na noite de ontem (24), foram anunciados os vencedores do Framboesa de Ouro 2021. O prêmio, que é entregue desde 1980, premia as piores produções do ano no cinema, e acontece sempre um dia antes do Oscar.

Para ajudar você a se lembrar dos vencedores do prêmio de Pior Filme do Ano, indicamos no fim da matéria a lista completa. A disputa em 2021 (com filmes de 2020) estava bem acirrada, com longas que foram um enorme fisco de crítica e público.









Entre os longas lembrados pela associação que comanda o Framboesa de Ouro, está “Doolitle”, filme da Universal Pictures protagonizado por Robert Downey Jr. e que foi o maior fracasso de bilheteria do ano passado. O filme recebeu seis indicações.

Putz, e vamos de mencionar “Cats”com a T4yl☢r Swshit?? Campeão só de Framboesa de Ouro — Gabriel Fernandes (@Gabriel80518968)

Empatado no primeiro lugar, está “356 Dias” (conhecido também como “365 dni”), filme polonês que tentou emular o sucesso “50 Tons de Cinza” e conseguiu piorar o enredo, de acordo com os críticos.

Longas como “O Halloween do Hubie”, estrelado por Adam Sandler, e “Music”, dirigido pela cantora e compositora Sia, também tiveram algumas menções. O destaque ficou para “Borat: Fita de Cinema Seguinte”, um dos melhores filmes de 2020, indicado em duas categorias — ambas para Rudolph Giuliani, advogado de Donald Trump que aparece no longa.

Relembre os vencedores de Pior Filme até aqui:

2020 – Absolut Proof

2019 – Cats

2018 – Holmes & Watson

2017 – Emoji: O Filme

2016 – Os Estados Unidos Da Hillary: A História Secreta Do Partido Democrata

2015 – Cinquenta Tons de Cinza / Quarteto Fantástico

2014 – Salvando o Natal

2012 – A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2

2011 – Jack e Jill

2010 – O Último Mestre Do Ar

2009 – Transformers: A Vingança dos Derrotados

2008 – O Guru do Amor

2007 – Eu Sei Quem Me Matou

2006 – Instinto Selvagem 2

2005 – Dirty Love: Dando o Troco

2004 – Mulher-Gato

2003 – Contato de Risco

2002 – Destino Insólito

2001 – Fora de Casa

2000 – A Reconquista

1999 – As Loucas Aventuras de James West

1998 – Hollywood – Muito Além das Câmeras

1997- O Mensageiro

1996 – Striptease

1994 – A Cor da Noite

1993 – Proposta Indecente

1992 – Uma Luz na Escuridão

1991 – Hudson Hawk – O Falcão está à Solta

1990 – As Aventuras de Ford Fairlane

1989 – Jornada nas Estrelas V: A Última Fronteira

1987 – Leonardo, um Agente Muito Trapalhão

1986 – Howard, o Super-Herói / Sob o Luar da Primavera

1985 – Rambo 2 – A Missão

1984 – Bolero – Uma Aventura em Êxtase

1983 – A Mulher Só

1981 – Mamãezinha Querida

1980 – A Música não pode Parar