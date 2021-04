Francês tem final emocionante com três clubes separados por dois pontos

A reta final do Campeonato Francês promete grandes emoções. Faltam quatro rodadas para o fim da competição e se você chegou a achar que o PSG seria campeão com facilidade, você estava enganado. O Lille venceu o Lyon por 3 a 2, fora de casa, neste domingo (25), e entrou de vez na luta pelo título. A equipe saiu perdendo por dois gols, buscou a virada e voltou para a liderança.

O Lille foi para 73 pontos, 1 a mais do vice-líder PSG, que venceu o Metz no sábado. Em terceiro, aparece o Monaco, que ainda está vivo na briga pelo título com 71. São três clubes separados apenas por dois pontos. Já o Lyon, com 67, se complicou e ficou distante da briga. Clique aqui e veja a classificação completa

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Mesmo na segunda colocação, o site FiveThirtyEight, parceiro da ESPN e especializado em probabilidades no mundo do esporte, aponta o PSG como favorito.

O time de Pochettino tem 49% de chances de lavantar a taça da competição, enquanto o Lille aparece com 39%. O Monaco tem 11% e o Lyon apenas 1%.

O PSG ainda tem pela frente o primeiro jogo da semifinal da Uefa Champions League contra o Manchester City, nesta quarta-feira (28). No sábado (1), volta a entrar em campo pelo Francês, contra o Lens. O líder Lille encara recebe o Nice no mesmo dia. Já o Monaco enfrenta o Lyon no domingo (2) e pode, matematicamente, tirar o rival da disputa.

Kylian Mbappé marcou 2 gols na vitória sobre o Metz, pelo Campeonato Francês Getty Images

Veja os jogos que restam para cada time do G-4 do Francês:

Lille: Nice (c), Lens (f), Saint-Etienne (c) e Angers (f)

PSG: Lens (c), Rennes (f), Reims (c) e Brest (f)

Monaco: Lyon (c), Reims (f), Rennes (c) e Lens (f)

Lyon: Monaco (f), Lorient (c), Nimes (f) e Nice (c)