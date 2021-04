Franceses trabalham no 1º navio de carga movido a hidrogênio

Uma empresa francesa está desenvolvendo o primeiro navio de carga movido a hidrogênio do mundo. A expectativa é que o transporte faça operações de distribuição comercial no rio Sena, em Paris, antes do final de 2021.

O projeto é chamado de “Flagships” e está sendo conduzido pela Compagnie Fluvial de Transport (CFT), uma subsidiária do Grupo Sogestran, que trabalha em modais marítimos.

“A demanda por tecnologias mais sustentáveis no transporte hidroviário está aumentando”, afirmou Matthieu Blanc, diretor da CFT, para o site Renewable Energy Magazine.

O executivo também disse que a empresa está feliz de liderar esse movimento de redução na emissão de poluentes e que eles demonstrarão as “características superiores das células de combustível de hidrogênio em aplicações aquaticas”.

Jyrki Mikkola, coordenador do Flagships, afirmou que projetar transportes marítimos sustentáveis será essencial para atingir as metas internacionais de redução de gases poluentes. Ele explicou que, de maneira prática, a qualidade do ar nas grandes cidades melhorará muito com a adesão massiva de navios do tipo.

O projeto recebeu financiamento de cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões na cotação atual) do programa de pesquisa e inovação da União Europeia chamado “Horizon 2020”, que tem como objetivo estimular iniciativas e descobertas sustentáveis.

Projeto ousado

Além da França, um outro navio de carga movido a hidrogênio deve ser construído para navegar na Noruega. O hidrogênio é visto como uma fonte energética fundamental para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

O projeto Flagships possui cerca de 12 parceiros na Europa e construirá um sistema de geração do combustível em setembro de 2021.