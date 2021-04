Fraudes no pagamento da NUBANK em 2021 com cancelamento de cartão

Atenção, brasileiros. O Nubank poderá cancelar o cartão dos clientes que fizeram ou fazem truques na hora de pagar a fatura do cartão. A decisão surgiu após a ocorrência de vários casos em 2020, onde as pessoas usavam carteiras digitais, como PicPay, Mercado Pago e RecargaPay para pagarem a fatura utilizando o próprio limite do cartão de crédito.

Esse truque adia o valor devido, sem correção monetária, que corresponde à isenção de juros e dos encargos financeiros. Ademais, a prática possibilita o depósito na conta do Nubank através do boleto bancário, usando o próprio crédito da fintech com transferência sem juros.

Adiamento da fatura sem cobrança de rotativo

“O uso do cartão para pagamento da própria fatura ou para depósitos na NuConta poderá ser considerado indevido e poderá acarretar no bloqueio ou cancelamento do cartão”, declarou a instituição em resposta a esses tipo de fraude.

A empresa ainda complementou dizendo que a situação é definida como “quebra” de contrato entre banco e cliente. Desta forma, o cancelamento dos serviços pode acontecer a qualquer momento, pois a prática é considerada contrária aos termos da fintech, com o adiamento da fatura sem que haja a cobrança de juros de crédito rotativo.

Nubank liberou pagamento pelo Google Pay

O Nubank anunciou a liberação de um novo serviço que permite que o cartão físico ou virtual seja adicionado ao Google Pay. Através desta nova fermenta, será possível realizar pagamentos por aproximação no débito ou crédito em estabelecimentos comerciais por meio do aparelho celular nas maquininhas de cartão compatíveis.

Porém, a função de pagamento por aproximação do banco digital como o Google Pay está sendo gradativa, e em breve deve está disponível para todos os clientes. Para certificar que a nova categoria foi disponibilizada, é necessário aparecer um novo ícone indicando o Google Pay no aplicativo.

Além disso, a ferramenta permite que o usuário realize compras online, em sites e aplicativos que disponibilizam a opção de pagamento por meio da carteira digital.