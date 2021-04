Fred abre o jogo sobre disputa com Bobadilla e Hernández no Flu; rotatividade entra em pauta com calendário cheio

O Fluminense não perdeu tempo e se movimentou no mercado da bola para qualificar seu elenco visando a sequência da temporada 2020. De olho, principalmente, na disputa da Copa Libertadores da América, a diretoria contratou reforços para mais de um setor e deu novas alternativas para o técnico Roger Machado trabalhar em busca do time ideal.









As chegadas abrem a disputa por vagas no time e ameaçam a titularidade de jogadores consagrados. Para o setor ofensivo, o ídolo Fred terá a companhia dos gringos Raúl Bobadilla e Abel Hernández. A dupla já treina com o elenco de olho na estreia na Libertadores e vem demonstrando qualidade.

“Vi o treino ontem, os dois foram muito bem. Nós vamos ter, pensando em finais, uns 70, 60 e poucos jogos no ano. Nesses 60 e tantos jogos, vai ter período que o Bobadilla vai estar melhor que eu e ele será titular, ou que o Abel vai tomar o lugar, estar melhor que nós dois e merecendo a titularidade“, avaliou Fred, que projeta uma rotatividade por conta dos acúmulo de jogos no calendário.

Fred: projeta disputa no ataque e rotatividade no Flu (FOTO: LUCAS MERÇON/FLICKR DO FLUMINENSE F.C./DIVULGAÇÃO)



“É impossível não alternar em um calendário que tem Carioca e pode valer título, 11h, depois tem Libertadores. Quinta agora já é o River, depois entra Copa do Brasil, Brasileiro… É impossível manter o nível top durante essas quase 70 partidas. Eu acho que o Fluminense acertou nesses reforços e torço de coração que eles venham e metam muitos gols pra gente. Para que possamos estar todo mundo nessa disputa saudável, um ajudando o outro e quem ganha é o Fluminense“, adicionou.

Além dos centroavantes, o Tricolor também fechou com outros reforços que já estrearam na temporada. “Vai ser assim com Cazares, Manoel, Wellington, que já jogou o último jogo e comandou nosso meio de campo. Mais legal de tudo é que nosso ambiente é saudável independente de quem está jogando ou não. Não quer dizer que quem sair vai ficar feliz, mas trabalho internamente não vamos dar“, completou Fred.